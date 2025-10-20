Contigliano, chi sono i tre fermati per la morte dell'autista

Nella serata di ieri, un tragico episodio ha sconvolto la comunità di Rieti: un pullman con 45 tifosi del Pistoia Basket, reduci da una vittoria in A2 contro Sebastiani Rieti, è stato vittima di un assalto sulla statale Rieti-Terni, vicino a Contigliano. I tifosi, che festeggiavano con cori e pacche sulle spalle, erano partiti da appena venti minuti quando un gruppo di individui, nascosti dietro il guard-rail, ha lanciato una sassaiola contro il mezzo. Uno dei sassi ha sfondato un vetro, colpendo mortalmente al volto, vicino alla bocca, il secondo autista, Raffaele Marianella, 65 anni, romano residente a Firenze, seduto accanto al collega alla guida.

Nonostante i soccorsi abbiano tentato di rianimarlo per oltre un’ora, l’uomo è deceduto sul colpo. Il procuratore capo di Rieti, Paolo Auriemma, ha aperto un fascicolo per omicidio volontario contro ignoti. Tre persone, legate a movimenti di estrema destra, sono state fermate e sono attualmente sotto interrogatorio.Le forze dell’ordine hanno identificato 12 tifosi, di varie età, tra cui un minorenne, giunti in questura a bordo di tre auto. Davanti alla questura di Rieti, familiari e avvocati attendono notizie.