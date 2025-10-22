Garlasco, clamoroso tam tam su Sempio: "Siamo vicini...", cosa accadrà

Libero logo
di
mercoledì 22 ottobre 2025
Una svolta clamorosa ha scosso l’indagine sul delitto di Chiara Poggi, con al centro Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta di Garlasco. Il fulcro della vicenda è lo scontrino del parcheggio del 13 agosto 2007, elemento chiave della difesa di Sempio, ma anche fonte di controversie per i “tempi troppo stretti” in relazione ai dati della cella telefonica.

Durante la trasmissione Mattino 5, la conduttrice Federica Panicucci e l’inviato Emanuele Cante hanno discusso un’importante novità: l’apparizione di un super-testimone, presentatosi spontaneamente in Procura, la cui testimonianza è stata definita “granitica”. Cante ha riportato: “Buongiorno Federica, è proprio come hai detto una notizia clamorosa perché si è presentato appunto un nuovo soggetto, un nuovo super-testimone che ai Carabinieri di Moscova a Milano avrebbe detto: lo scontrino del 13 agosto 2007 non lo ha fatto Andrea Sempio e nessuno dei suoi familiari. Ha spiegato tutto nel dettaglio, ha raccontato ogni particolare, soprattutto Federica avrebbe documentato quanto stava affermando.”

Gli investigatori considerano il testimone “assai credibile” per il suo racconto “non soltanto specifico, dettagliato, circostanziato, ma documentato”. La sua credibilità deriva dalla “vicinanza ad Andrea Sempio e dalla sua capacità di conoscere nel dettaglio i fatti dell’epoca”, tanto da far ritenere che “avrebbe raccontato la verità”. Questo colpo di scena mette in discussione lo scontrino, che, pur essendo l’alibi principale di Sempio, è stato a lungo “motivo di discordia e di tante eccezioni presentate da varie parti”.Federica Panicucci ha evidenziato l’impegno della Procura di Pavia nel fare luce sul caso, ipotizzando che il testimone possa aver fornito ulteriori dettagli: “E questo testimone avrebbe raccontato così, dicono le indiscrezioni, anche altri elementi legati alla questione dell’omicidio. Potrebbe aver fatto altri nomi? Potrebbe aver raccontato e citato altri soggetti?”. La conduttrice ha poi notato un’“accelerazione incredibile di notizie”, suggerendo che l’indagine stia procedendo rapidamente verso una possibile svolta. Ha concluso con un’ipotesi significativa: “La risposta potrebbe essere perché magari siamo vicini a una svolta, magari siamo vicini a un altro avviso di garanzia, magari siamo vicini a una custodia cautelare”.

