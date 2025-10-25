Roma choc, schianto in via Cristoforo Colombo: un morto, sospetto agghiacciante

Una folle "gara di velocità" in via Cristoforo Colombo, a Roma. E un incidente dal bilancio drammatico, alle 22 di venerdì: una persona è morta e altre tre sono rimaste ferite. Due le vetture coinvolte: a scontrarsi all’altezza di piazza dei Navigatori, in direzione del centro, una Bmw Serie 1 con a bordo due ragazzi e una Mini Cooper sulla quale viaggiavano due ragazze. Mentre quest'ultima si è schiantata contro un pino, la berlina si è rovesciata sul prato dello spartitraffico.

"Qui fanno le gare, corrono come matti, succedono incidenti tutti i giorni", ha spiegato un uomo a Repubblica. E questo sarebbe il motivo della tragedia. Secondo le prime ricostruzioni fornite dai testimoni, la Mini Cooper sarebbe finita in mezzo a una gara clandestina tra più auto. "Erano tre macchine che correvano tra di loro - sottolinea un ragazzo sempre a Repubblica -, la Bmw è uscita di strada, quelle ragazze non c’entravano nulla. I ragazzi sulle altre due auto che stavano partecipando alla corsa, quando hanno visto l’incidente sono scappati. Ma tanto li rintracciano".

Ad avere la peggio è stata proprio una delle due ragazze. Quella al volante è stata accompagnata in ospedale in codice rosso e operata d’urgenza per ridurre le lesioni. Sopravvissuti anche i due giovani alla guida della Bmw.