Torre del Greco, Suv contro volante: morto un poliziotto. In fuga il pirata

Tragedia nella notte a Torre del Greco, nel Napoletano, dove un violento incidente stradale ha spezzato la vita di un agente di polizia e ferito gravemente un suo collega. La vittima è Aniello Scarpati, 47 anni, originario di Ercolano e in servizio presso il commissariato di Torre del Greco. Il collega Ciro Cozzolino, che viaggiava con lui, è ricoverato in codice rosso all’Ospedale del Mare di Napoli, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Le sue condizioni restano gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Il dramma si è consumato intorno alle 2 della notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre, lungo la strada che collega la Litoranea a via Nazionale, in località Leopardi. Stando alla prima ricostruzione, la volante della Polizia su cui viaggiavano i due agenti si sarebbe scontrata frontalmente con un Suv proveniente dalla direzione opposta. L’impatto, violentissimo, è avvenuto quando il Suv - che, secondo le prime testimonianze, procedeva a velocità sostenuta - avrebbe invaso la corsia opposta, travolgendo l’auto di servizio e scaraventandola a diversi metri di distanza.

Per Aniello Scarpati, sposato e padre di tre figli, due dei quali maggiorenni, non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Il collega Cozzolino è stato invece estratto dalle lamiere e affidato alle cure dei sanitari del 118. A bordo del Suv si trovavano cinque giovani. Subito dopo lo schianto, il conducente è fuggito a piedi, facendo perdere le proprie tracce. Gli altri quattro occupanti, rimasti feriti in modo non grave, sono stati soccorsi e trasportati in ospedale per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la Polizia stradale e il questore di Napoli, Maurizio Agricola, che ha seguito da vicino i rilievi. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell’incidente e individuare il conducente del Suv, attualmente irreperibile.