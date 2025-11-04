Torre dei conti, morto l'operaio estratto dalle macerie dopo 10 ore

Octav Stroici, 66 anni, operaio romeno emigrato in Italia con la famiglia, non ce l'ha fatta. È morto sotto le macerie della Torre dei Conti, in largo Corrado Ricci a Roma. Nato a Suceava, nel nord della Romania moldava, viveva da anni a Monterotondo, alle porte della capitale. Sul suo profilo social, l’ultima immagine lo ritraeva sorridente al mare con la moglie.Il crollo improvviso ha generato “una nube enorme di calcinacci”, trasformando il cantiere in “un inferno”. Octav, sepolto vivo, è rimasto per ore sotto le pietre, con un filo di voce che filtrava dalle macerie. La moglie, informata dell’incidente, è accorsa sul posto con il fiato corto e gli occhi pieni di terrore.

Accanto a lei, l’ambasciatrice romena in Italia, Gabriella Dancau, e il personale del consolato, in un’attesa angosciante, sospesa tra speranza e paura. “Non riesce a parlare, è in apprensione”, riferivano i presenti mentre ogni minuto sembrava eterno.Le operazioni di soccorso, coordinate dai vigili del fuoco, sono durate ore. Estratto vivo ma in condizioni critiche, Octav è stato sottoposto a massaggio cardiaco in ambulanza durante la corsa verso l’ospedale. Purtroppo, non ce l’ha fatta: è deceduto poco dopo l’arrivo. Quando era stato estratto dalle macerie la folla si era lasciata andare a un lungo applauso di gioia. Poi la tragica conferma: il crollo della Torre ha fatto una vittima.