Andrea Sempio, è svolta: voci choc dalla procura, cosa sta succedendo

lunedì 1 dicembre 2025
La Procura di Pavia è ormai pronta a chiudere l’indagine riaperta sul delitto di Garlasco, l’omicidio di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto 2007. Dopo quasi un anno di approfondimenti, secondo quanto riporta ilGiornale, i pm Fabio Napoleone e Stefano Civardi ritengono di aver raccolto tutti gli elementi possibili a 18 anni di distanza e vogliono rispettare i diritti di Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara (Marco Poggi), unico indagato per omicidio volontare aggravato.Le nuove indagini hanno prodotto una mole enorme di accertamenti: analisi del DNA, riletture delle tracce emerse nel 2007 e soprattutto una profonda revisione della scena del crimine.

L’ultimo, decisivo tassello è la super-consulenza affidata all’anatomopatologa Cristina Cattaneo, incaricata ad agosto di ricostruire dinamica e tempistica dell’aggressione alla luce delle recenti scoperte.Secondo indiscrezioni non smentite, la relazione della Cattaneo allungherebbe sensibilmente la durata dell’attacco: Chiara sarebbe stata ancora viva almeno fino alle 9.35 del mattino, orario in cui Alberto Stasi – condannato in via definitiva all’ergastolo e detenuto dal 2015 – era sicuramente a casa propria, connesso al computer. Il 24 ottobre Sempio è stato convocato all’Istituto di Medicina Legale di Milano per essere misurato e confrontato con la traiettoria dei colpi.

Una volta acquisite le conclusioni definitive della Cattaneo, il Ris di Cagliari (colonnello Andrea Berti) realizzerà una nuova analisi delle macchie di sangue (Bpa) per confermare o smentire la ricostruzione.Entro il prossimo mese la Procura deciderà se chiedere il processo per Andrea Sempio o l’archiviazione.

