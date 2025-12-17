8 giorni di ferie e 31 di vacanza: il colpaccio per il 2026

Il 2026 si annuncia un anno favorevole per chi ama le vacanze sfruttando i ponti festivi: secondo la guida WeRoad, con soli 8 giorni di ferie richiesti si possono ottenere fino a 31 giorni di riposo, ideali per gite fuori porta o viaggi più lunghi. Ecco i principali ponti:
Epifania (6 gennaio, martedì): ponte lungo prendendo il lunedì 5, o addirittura 6 giorni collegando a Capodanno con 2 ferie.
Pasqua e Pasquetta (5-6 aprile, domenica-lunedì): weekend prolungato aggiungendo venerdì 3 o anche giovedì 2.
1° maggio (venerdì): tre giorni consecutivi (1-3 maggio).
Festa della Repubblica (2 giugno, martedì): il ponte più conveniente, con 4 giorni off (30 maggio-2 giugno) prendendo solo lunedì 1° giugno.
Immacolata (8 dicembre, martedì): altri 4 giorni (5-8 dicembre) con lunedì 7 di ferie.
Natale e Santo Stefano (25-26 dicembre, venerdì-sabato): si collegano naturalmente al weekend.
Capodanno 2027 (1° gennaio, venerdì): prendendo giovedì 31 dicembre, si ottengono 4 giorni (31 dicembre-3 gennaio), o di più aggiungendo giorni precedenti.
Altre festività: 25 aprile e Ferragosto cadono di sabato, meno sfruttabili; Ognissanti di domenica.Un calendario strategico permette di massimizzare il tempo libero, rendendo il 2026 perfetto per viaggiatori e amanti dei weekend lunghi.