Meteo, Mario Giuliacci: tempesta di freddo sull'Italia, la data da segnare

Dopo una breve parentesi mite che ha reso le giornate centrali di gennaio 2026 relativamente tiepide e tranquille, con temperature sopra le medie stagionali, l’inverno è pronto a farsi sentire con decisione. Come riportato da meteogiuliacci.it, le proiezioni dei modelli previsionali indicano un progressivo peggioramento a partire da martedì 20 gennaio, quando correnti più fredde cominceranno a diffondersi sul Paese.

Questo calo termico porterà le temperature al di sotto delle medie stagionali, in particolare al Nord e lungo il versante adriatico, già nella parte centrale della prossima settimana. Il sito sottolinea che il vero "colpo" invernale potrebbe arrivare intorno al 25 gennaio, con la possibile irruzione di gelide correnti siberiane (o continentali orientali), favorite da un rafforzamento dell’anticiclone russo-siberiano e da una configurazione di blocco atlantico.Tale scenario, spesso associato al fenomeno del Buran o a raffiche siberiane, causerebbe un deciso abbassamento delle temperature, con valori ben sotto la norma del periodo, e aprirebbe la porta a nevicate a quote molto basse, potenzialmente anche in pianura se si formerà un cuscinetto freddo nei bassi strati atmosferici, come ricorda meteogiuliacci.it. Nel frattempo, il previsto peggioramento con cicloni in serie sul Mediterraneo porterà instabilità, piogge diffuse e vento, ma senza freddo estremo immediato. Resta qualche incertezza sulla traiettoria esatta: un lieve spostamento potrebbe confinare l’aria gelida più a est.