Garlasco, la cartella "Militare" sul pc di Stasi: video intimi, cosa c'è

Tali filmati erano salvati sul computer di casa Poggi, condiviso dall'intera famiglia.Grazie a nuovi software di analisi, gli esperti escludono con certezza che Sempio – amico del fratello della vittima e per un periodo indagato – abbia avuto accesso a quei file privati. Questo dettaglio indebolisce l'ipotesi (avanzata da alcuni) che quei video potessero rappresentare un movente per l'omicidio del 13 agosto 2007 a Garlasco, delitto per cui la Cassazione ha confermato la colpevolezza di Alberto Stasi come unico responsabile.

La difesa dei Poggi, rappresentata dagli avvocati Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna, ha inoltre reso noto un altro elemento emerso dalle analisi: la sera prima dell'uccisione, Chiara Poggi avrebbe acceduto alla cartella denominata "Militare" sul computer di Alberto Stasi. In quella cartella erano catalogati numerosi file pornografici (già esaminati in passato), organizzati per genere, e di alcune immagini la ragazza avrebbe visualizzato sicuramente l'anteprima. Questo nuovo dato, emerso a 18 anni dai fatti grazie a tecniche informatiche avanzate, potrebbe – secondo la parte civile – fornire una spiegazione sul perché Stasi avrebbe ucciso Chiara Poggi.In sintesi, le perizie rafforzano la posizione della famiglia Poggi contro la colpevolezza esclusiva di Stasi e scagionano Sempio da eventuali accessi ai file sensibili.