Omicidio Giacomo Bongiorni, l'autopsia: emergono dettagli atroci

Dall'autopsia ecco arrivare le prime terrificanti conferme sulla morte di Giacomo Bongiorni, il 47enne padre di famiglia ucciso a Mazza, in piazza Felice Palma. Ammazzato brutalmente, davanti al figlio di 10 anni, nella notte tra l'11 e il 12 aprile. Le prime risultanze medico-legali, emerse dopo l’esame eseguito a Genova dal medico legale Francesco Ventura, restituiscono il quadro di un’aggressione di estrema violenza. A risultare determinanti non sarebbero state soltanto le conseguenze della caduta, ma soprattutto i colpi ripetuti e inferti con forza durante il pestaggio. Secondo quanto trapela, la causa del decesso sarebbe una estesa emorragia cerebrale provocata dai traumi subiti. L’autopsia avrebbe inoltre rilevato un grave danneggiamento della mandibola, spostata a seguito dei violentissimi pugni ricevuti. Elementi che rafforzano l’ipotesi di un attacco condotto con particolare accanimento e diretto verso zone vitali del corpo. Il medico legale si è riservato trenta giorni per il deposito della relazione completa.

Giacomo Bongiorni, le parole-choc dell'avvocato: "Calcio in testa modesto e di piatto" La difesa di Eduard Alin Carutasu, il 19enne fermato in carcere per omicidio volontario, ha fornito la propria ricostruz...

Sul fronte giudiziario, il Tribunale per i Minorenni di Genova ha convalidato l’arresto di un diciassettenne, ritenuto tra i principali responsabili dell’aggressione. Per lui è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Il giovane, noto nell’ambiente sportivo come promessa del pugilato toscano, è accusato di aver sferrato i colpi più gravi. Respinta la richiesta della difesa di concedere i domiciliari, alla luce del rischio ritenuto concreto di reiterazione del reato. L’inchiesta prosegue per chiarire il ruolo degli altri coinvolti. Oltre al minorenne arrestato, risultano indagati per concorso in omicidio volontario e rissa aggravata altri quattro giovani. Tra questi anche due maggiorenni di origine romena, Ionut Alexandru Miron, 23 anni, ed Eduard Alin Carutasu, 19 anni, attualmente detenuti nel carcere di Massa. Altri due minorenni sono invece indagati a piede libero.

Giacomo Bongiorni, il video-choc dell'omicidio: le immagini atroci Un video svelerebbe quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica a Massa. Le immagini di una delle telecamere, punt...