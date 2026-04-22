Catanzaro, donna si lancia dal terzo piano con i tre figli: morta sul colpo con due bimbi, la terza è grave

Nella notte tra martedì 21 e mercoledì 22 aprile, a Catanzaro, una donna si è lanciata da una finestra del terzo piano di uno stabile insieme ai suoi tre figli piccoli, che teneva in braccio. La drammatica vicenda è avvenuta in un quartiere periferico della città calabrese.

La madre e due dei bambini – uno di soli 4 mesi e l’altro di 4 anni – sono morti sul colpo per l’impatto al suolo. La terza figlia, una bimba di 5 anni e mezzo, è sopravvissuta ma versa in gravi condizioni: è ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Catanzaro, dove i medici stanno lottando per salvarle la vita.Le cause di questo gesto estremo non sono al momento note.

Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire la dinamica e i possibili motivi che hanno spinto la donna a un atto così disperato. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi del 118, la Polizia e il personale della Medicina legale dell’Università “Magna Graecia” di Catanzaro.A coordinare le indagini è la pm di turno Graziella Viscomi, che ha aperto un fascicolo per fare piena luce sulla tragedia. Al momento non emergono elementi che possano far escludere l’ipotesi di un gesto volontario della madre, forse legato a un grave malessere psicologico o a una situazione di estremo disagio personale.