Garlasco, Massimo Lovati: ""Sempio il killer di Chiara? Vi dico come finirà questa storia..."

La difesa di Andrea Sempio ritiene che la nuova indagine a suo carico sia stata aperta con un unico obiettivo: consentire la revisione del processo di Alberto Stasi. Secondo l'ex legale di Sempio, Massimo Lovati, che ha assistito Sempio fino a pochi mesi fa, l’accusa di concorso tra i due rappresentava un ostacolo insormontabile per riaprire il caso dell’ex bocconiano.

Per questo motivo, dopo aver sostenuto per un anno e mezzo la tesi del concorso, la Procura di Pavia avrebbe ora fatto marcia indietro, contestando a Sempio l’omicidio volontario in solitaria, con l’aggravante dei motivi abietti (il rifiuto di un approccio sessuale da parte di Chiara Poggi) e quella della crudeltà. Lovati definisce il nuovo capo di imputazione "una cosa oscena", sostenendo che anche le aggravanti contestate "non stanno né in cielo né in terra".