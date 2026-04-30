Garlasco, Massimo Lovati: ""Sempio il killer di Chiara? Vi dico come finirà questa storia..."

La difesa di Andrea Sempio ritiene che la nuova indagine a suo carico sia stata aperta con un unico obiettivo: consentire la revisione del processo di Alberto Stasi. Secondo l'ex legale di Sempio, Massimo Lovati, che ha assistito Sempio fino a pochi mesi fa, l’accusa di concorso tra i due rappresentava un ostacolo insormontabile per riaprire il caso dell’ex bocconiano.
Per questo motivo, dopo aver sostenuto per un anno e mezzo la tesi del concorso, la Procura di Pavia avrebbe ora fatto marcia indietro, contestando a Sempio l’omicidio volontario in solitaria, con l’aggravante dei motivi abietti (il rifiuto di un approccio sessuale da parte di Chiara Poggi) e quella della crudeltà. Lovati definisce il nuovo capo di imputazione "una cosa oscena", sostenendo che anche le aggravanti contestate "non stanno né in cielo né in terra".
Andrea Sempio, la tesi della criminologa: "Cosa gli può accadere in Procura"Appuntamento per il 6 maggio. È quello il giorno in cui Andrea Sempio è stato convocato in Procura a Pavia...
L’avvocato, in un'intervista a Fanpage, si dice convinto dell’innocenza di Sempio, sottolineando che contro di lui "non c’è nulla", esattamente come nel 2017. Secondo Lovati, la caduta del concorso apre ora la strada alla revisione del processo a Stasi. Alla fine, sostiene il legale, "avremo due innocenti" e "almeno sarà fatta giustizia per i vivi". L’ex difensore di Sempio critica duramente l’impostazione dell’inchiesta, definendo inutili le consulenze fin qui svolte e auspicando un’archiviazione immediata per il suo ex assistito, in modo da procedere direttamente con il giudizio di revisione per Alberto Stasi, che secondo lui porterebbe alla sua piena riabilitazione.