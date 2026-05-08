Andrea Sempio, il libro dei sogni: "La bionda usa il taser, lui le salta addosso e le apre la faccia"

Chiusa l'inchiesta su Andrea Sempio. E giorno dopo giorno, ora dopo ora, filtrano dettagli sul materiale in mano agli inquirenti. E il quadro si fa sempre più pesante. Ora, dal fascicolo spuntano anche "I sogni di Sempio", questo il titolo dato dalla Procura di Pavia a uno dei capitoli d'indagine condotta in tandem con i Carabinieri di Milano sull'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto del 2007. Nel dossier finiscono appunti personali, annotazioni contenute nelle agende sequestrate e una lunga serie di ricerche effettuate online. Gli investigatori riportano diversi passaggi ritenuti significativi: "Sempio sogna che accoltella delle persone", annotazione priva di data, ma anche "Sempio sogna una bionda che usa il taser di lui ma lui le salta addosso e le apre la faccia", frase datata 18 ottobre 2020. Negli atti vengono inoltre citati altri sogni, tra cui uno stupro e ulteriori episodi di accoltellamento.

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Ampio spazio viene dedicato anche all'attività sul web attribuita a Sempio. Tra gli elementi evidenziati compare la ricerca "altamira painting hands", relativa alle celebri pitture rupestri delle grotte di Altamira. Secondo quanto riportato negli atti, quella rappresentazione "è nota non certo per l'immagine sacrificale, quanto appunto per l'inquietante insieme di mani che nell'impatto visivo appaiono mani insanguinate". Un richiamo che gli investigatori collegano al delitto di Garlasco, sottolineando come "quello che è certo, è che l'assassino di Chiara Poggi si sia sporcato le mani con il sangue della vittima".

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Nel documento gli inquirenti precisano anche che "la polizia giudiziaria ha l'obbligo di basarsi sugli elementi oggettivi", ma allo stesso tempo ritengono necessario inserire quei dati "in un insieme organico di eventi e comportamenti". Viene ricordato inoltre come uno dei punti più discussi nel processo ad Alberto Stasi fosse stato il dna trovato sotto le unghie di Chiara Poggi. Tra i materiali raccolti compaiono poi numerose navigazioni internet considerate compatibili con un interesse per "satanismo, omicidi, assassini, predatori sessuali, violenza sulle donne, cadaveri e decapitazione". Infine, gli atti citano anche un file Word dal titolo "genesi dell'aggressione predatoria", ritenuto dagli investigatori un ulteriore tassello del quadro investigativo.