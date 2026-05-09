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Chioggia, minivan con 9 persone a bordo cade in un canale: 3 morti

sabato 9 maggio 2026
Chioggia, minivan con 9 persone a bordo cade in un canale: 3 morti

1' di lettura

Tre uomini hanno perso la vita questa mattina a Cà Lino di Chioggia, nel Veneziano, dopo che il furgoncino minivan su cui viaggiavano è finito in un canale. Il mezzo, con nove persone a bordo, è precipitato in acqua poco prima delle 6.30.

A dare l’allarme è stato un passante che ha notato il veicolo immerso nel canale, facendo scattare i soccorsi.I Vigili del Fuoco, intervenuti rapidamente con squadre da Chioggia e Cavarzere, hanno lavorato a lungo per recuperare il mezzo. Solo dopo l’arrivo dell’autogru da Mestre è stato possibile riportare il minivan in superficie. All’interno dell’abitacolo i sommozzatori del nucleo regionale di Venezia hanno trovato i tre corpi senza vita.

Le vittime, tutti uomini, sono state estratte solo dopo il recupero del veicolo.Le altre sei persone a bordo sono riuscite a uscire autonomamente dal minivan prima dell’arrivo dei soccorsi. I sanitari del Suem 118 hanno prestato loro le prime cure sul posto.Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri, che stanno effettuando i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Al momento non sono chiare le cause che hanno portato il veicolo a ribaltarsi e a cadere nel canale. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti ci sono possibili problemi meccanici, una distrazione o un malore del conducente.

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