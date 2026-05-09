Meteo Giuliacci, festa della mamma rovinata: dove si scatenano i temporali

Domenica 10 maggio, giornata della Festa della Mamma, si preannuncia variabile ma sostanzialmente mite su gran parte dell’Italia secondo le previsioni di Mario Giuliacci.Il colonnello Giuliacci conferma per la giornata di domenica un quadro caratterizzato da una residua instabilità, soprattutto al Nord e su parte del Centro. Non mancheranno infatti locali rovesci o temporali, in particolare su Alpi, Prealpi e zone appenniniche, dove nel pomeriggio potranno svilupparsi brevi fenomeni convettivi. Al Nord-Ovest e su alcune aree del Nord-Est il cielo sarà spesso nuvoloso, con possibilità di pioggia sparsa.Al Centro-Sud e sulle Isole il tempo sarà invece più stabile e soleggiato, con maggiori schiarite.

Le temperature risulteranno nella media stagionale o leggermente superiori: al Nord le massime oscilleranno tra i 18 e i 24°C, mentre al Centro-Sud e in Sicilia si potranno toccare valori tra i 22 e i 25-26°C nelle zone più calde.Secondo Giuliacci, si tratta di una tipica giornata di maggio “a tratti instabile”, senza grandi eccessi termici ma con il rischio di qualche acquazzone che potrebbe disturbare le uscite all’aperto, soprattutto al mattino e nel primo pomeriggio al Nord. Nel complesso, però, non è prevista una giornata di maltempo diffuso: molte regioni godranno di un clima gradevole, ideale per pranzi in famiglia all’aperto, purché si tenga d’occhio il cielo.Nel weekend successivo è atteso un miglioramento più deciso con l’arrivo di aria più calda, ma per la Festa della Mamma Giuliacci consiglia prudenza: ombrello in borsa al Nord, mentre al Sud si potrà stare più tranquilli.