Sempio intercettato, la rivelazione alla madre: "Mi è successo a 19 anni"

Le nuove indagini su Andrea Sempio evidenziano come la «sostanziale inazione investigativa» del 2017 abbia permesso all’indagato di diventare più cauto e di distruggere prove. Nella perquisizione nella casa di via Canova non sono stati trovati computer fissi o portatili, facendo supporre che abbia eliminato dispositivi e memorie.Le intercettazioni ambientali nell’auto di Sempio sono risultate decisive. Nella conversazione del 10 febbraio 2017 (giorno dopo un interrogatorio) con i genitori, la madre Daniela Ferrari afferma: "Certo che se gli succedeva a 19 anni era peggio". Sempio risponde: "Beh, mi è successo a 19 anni".

La madre, coem riporta ilMessaggero, insiste: "A 19 anni non ti è successo il casino come adesso. Ti rovinavi la vita ancora di più, ormai sei più grande e più maturo".I pm considerano questa conversazione "che non richiede commenti per la sua evidente attinenza ai fatti", riferita all’omicidio di Chiara Poggi del 13 agosto 2007, quando Sempio aveva 19 anni.Un’altra intercettazione dell’8 febbraio 2017 farebbe emergere l’orario: Sempio parla di "qualcosa quel giorno" e accenna "alle nove e mezza a casa", orario in cui sarebbe entrato nella villetta di via Pascoli.

Gli inquirenti collegano questo anche alle captazioni del 2025 in cui Sempio avrebbe parlato di telefonate alla vittima, del video intimo e del rifiuto di Chiara.I genitori hanno sempre sostenuto che Andrea non si fosse mosso da casa fino alle 10, ma appunti del padre Giuseppe (trovati in un quaderno) ammetterebbero spostamenti a piedi verso casa Poggi e menzionano una bicicletta nera vista dalla vicina fino alle 9.40-9.50.Le intercettazioni, incrociate con le consulenze tecniche, portano i pm a ritenere che Sempio fosse sulla scena del crimine al posto di Alberto Stasi.