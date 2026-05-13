Hantavirus a Milano, ecco dove era stato il sospetto contagiato

Aveva viaggiato sul volo Sant'Elena-Johannesburg su cui si trovava la moglie della prima vittima da Hantavirus: ecco perché il turista britannico rintracciato a Milano è stato considerato a rischio e posto subito in isolamento preventivo all'ospedale Sacco, nel capoluogo lombardo. Una quarantena "da protocollo", come per tutti gli altri 6 casi sospetti verificatisi in Italia da quando l'epidemia di Hantavirus è esplosa sulla nave da crociera Mv Hondius, impegnata nella traversata dell'Oceano Atlantico dall'Argentina all'Europa passando per il Sud Africa.

Hantavirus, Massimo Galli incontenibile: colpa di Donald Trump Il rimbalzo all’indietro è straniante, si riavvolge il tempo e si comprime lo spazio (speriamo non in senso...

Dopo i quattro che erano sul volo Klm, nella giornata di ieri sono scattati gli accertamenti anche su una turista argentina ricoverata per una polmonite a Messina dopo essere arrivata in Italia, lo scorso 30 aprile, con un volo Buenos Aires-Roma. E' stato effettuato un test per l'Hantavirus e il campione è stato trasportato dai Nas allo Spallanzani di Roma dove sarà analizzato insieme a quello prelevato al 25enne calabrese, che si trova ora in isolamento fiduciario. Intanto il Ministero della Salute ha assicurando che "continuerà a informare con tempestività e trasparenza sull'evolversi della situazione".

Hantavirus, lo scienziato: "Nessun vaccino, nessun antivirale. Si passa dalla stanchezza alla rianimazione" "La situazione è sotto controllo" e "il governo ha preso le decisioni giuste". Lo ha detto il...