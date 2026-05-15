Maldive, morte dei 5 sub italiani: narcosi da azoto e panico, l'ipotesi che prende piede

Una strage, una tragedia di proporzioni inimmaginabili: cinque sub italiani morti alle Maldive, intrappolati in una grotta a 50 metri di profondità. Tutti esperti, si sono immersi nonostante il maltempo. E non ne sono usciti vivi. Ma cosa può essere accaduto? Perché hanno perso la vita? Hanno corso rischi eccessivi? Domande a cui si cercano delle risposte e su cui ha fatto il punto il Corriere della Sera.

Scendere a 50 metri sott’acqua, spiegano gli esperti, significa affrontare un’immersione ad altissimo rischio. A quelle profondità può infatti verificarsi la narcosi da azoto, un’alterazione che compromette lucidità e orientamento anche nei sub più preparati. E proprio l’orientamento, all’interno di una grotta marina, può fare la differenza tra la vita e la morte.