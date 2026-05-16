Andrea Sempio, gli audio ribaltati dal tecnico a Quarto Grado: "La penna mica ce l'ho"

Andrea Sempio torna a parlare del caso Garlasco ribadendo con fermezza la propria innocenza: “Non ho commesso l’omicidio, non ho ammazzato Chiara Poggi”. Nell’intervista a Quarto Grado, però, il punto centrale del dibattito diventa quello delle intercettazioni ambientali e soprattutto degli audio “ripuliti” da un tecnico specializzato, Michele Vitiello.

Secondo Sempio, dopo un anno e mezzo di indagini era inevitabile che venisse cercato un movente e che l’attenzione si concentrasse su alcuni passaggi delle registrazioni. L’indagato evita però di entrare nel merito delle intercettazioni, spiegando di non averle ancora ascoltate integralmente e di non voler commentare pubblicamente contenuti già oggetto di analisi investigativa.