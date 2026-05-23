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Garlasco, "Stasi innocente? Non si può escludere": le clamorose parole di mamma Sempio

sabato 23 maggio 2026
Garlasco, "Stasi innocente? Non si può escludere": le clamorose parole di mamma Sempio

2' di lettura

Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, nuovo indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, ha rilasciato una lunga intervista a Quarto Grado. La donna si mostra cauta sulla responsabilità di Alberto Stasi, pur difendendo con forza l’innocenza del figlio."Da come vedo le cose adesso, sinceramente non posso dire sicuramente ‘Stasi è colpevole’. Mi auguro che si arrivi a una verità definitiva", ha affermato rispondendo alle domande della trasmissione.Sul figlio, accusato nell’ultima inchiesta, Daniela Ferrari è netta: "Ci aspettavamo che ad Andrea arrivasse un capo di imputazione pesante. [...] È una grandissima bufala, Andrea non è la persona descritta in questi capi d’accusa".

Riguardo ai “soliloqui” registrati in auto, la madre ha escluso qualsiasi valore confessorio: "No, no, no, no perché mio figlio è uscito alle 9:50, è rientrato a casa prima di mezzogiorno con gli stessi vestiti che aveva. Completamente pulito e di sicuro non era uno che era appena andato a commettere un omicidio".Ferrari ha anche respinto l’ipotesi di un alibi costruito: "Avremmo potuto dire tranquillamente che Andrea era a casa. Chi ce l’avrebbe smentito?". Ha poi descritto il figlio come "un ragazzo tranquillissimo", "una persona normalissima", negando di avergli mai comprato scarpe Frau e sottolineando le pesanti conseguenze psicologiche della vicenda: insulti, lettere anonime, giornalisti che li inseguono e un’esistenza "peggio che ai domiciliari" da oltre un anno e mezzo.

Anche il padre Giuseppe Sempio ha ribadito l’innocenza del figlio: "Non ha fatto questo omicidio. Quel giorno era con me".Intanto la difesa di Sempio depositerà presto sei consulenze tecniche (personologica, medico-legale, antropometrica e fonica sui soliloqui) per smontare l’impianto accusatorio.

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