Parma, maranza prendono a pugni e bastonate due prof davanti alla scuola

Due professori sono stati aggrediti da un gruppo di studenti nel parco dell’ITIS Leonardo da Vinci di Parma. L’episodio è stato ripreso in un video che sta circolando in queste ore sui social.Nel filmato si vede un gruppo di ragazzi che accerchia un docente. Poco dopo interviene un secondo insegnante che minaccia di chiamare le forze dell’ordine. Il tentativo di mediazione però fallisce: i ragazzi iniziano a prendere a calci e pugni il primo professore.

Nel video si vede anche un altro insegnante a terra, colpito alla schiena con bastonate da uno studente.Al momento non ci sono conferme ufficiali sull’identità delle persone coinvolte né sui motivi dell’aggressione.Il sindacato Gilda degli Insegnanti di Parma è intervenuto duramente, chiedendo alla Procura di disporre gli accertamenti "necessari finalizzati a perseguire i soggetti responsabili delle violenze che, volendo, potranno avere l’opportunità di studiare, eventualmente, anche da detenuti".

Anche il sindaco di Parma, Michele Guerra, ha condannato l’accaduto ed espresso solidarietà alla scuola: "Ho parlato con il dirigente dell’ITIS per portare la mia solidarietà e quella della città alla scuola e al suo corpo docente". Guerra ha aggiunto che "questi gesti violenti vanno condannati con fermezza e occorre essere uniti e decisi nell’affrontare l’aggressività che si manifesta in queste fasce di età e che perde di vista il più elementare rispetto non solo delle autorità, ma del semplice viver comune".