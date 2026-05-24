Forte dei Marmi, le strappano dal polso un orologio da 50mila euro, poi l'inferno sull'A1

A Forte dei Marmi, una turista lituana di 47 anni, Viktorija Denisenko, è stata rapinata mentre faceva un aperitivo con il marito, il figlio di sette anni e un’amica. Un giovane con una maglietta hawaiana si è avvicinato al tavolo, l’ha afferrata per un braccio, l’ha strattonata facendola cadere dalla sedia e le ha strappato con violenza dal polso un Rolex Daytona in oro del valore di oltre 50mila euro. Il cinturino si è rotto e la donna ha riportato lesioni al polso.Il rapinatore è fuggito a piedi raggiungendo uno scooter guidato da un complice.

Grazie alle immagini di videosorveglianza e ai varchi elettronici, la Polizia di Forte dei Marmi ha ricostruito il percorso di fuga. Nel tardo pomeriggio gli agenti della Polizia Stradale di Roma Nord hanno intercettato l’auto utilizzata dai malviventi sull’A1, tra Orte e Roma Nord.

A bordo c’erano tre persone, tutte con precedenti per reati contro il patrimonio. Durante la perquisizione sono stati trovati gli indumenti usati per la rapina e il Rolex rubato, che è stato recuperato e restituito alla proprietaria.I tre sono stati denunciati a piede libero per rapina aggravata in concorso dalla Procura di Tivoli. La vittima ha riconosciuto fotograficamente l’autore materiale dello scippo e ha collaborato attivamente con gli investigatori.