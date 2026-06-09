È morto Stefano Addeo, il prof che aveva insultato la figlia di Meloni

Stefano Addeo, professore di tedesco di 66 anni della provincia di Napoli, è morto in ospedale a Napoli per arresto cardiaco. Il decesso è avvenuto all’ospedale del Mare, dove era ricoverato in terapia intensiva dal 10 maggio scorso dopo un tentativo di suicidio: si era lanciato da una finestra da un’altezza di circa due metri. Trasportato cosciente, le sue condizioni sono poi peggiorate fino al decesso.

La salma è stata restituita ai familiari.Addeo era diventato noto nell’estate 2025 per un post sui social in cui augurava alla figlia piccola di Giorgia Meloni la stessa sorte di Martina Carbonaro, la 14enne di Afragola uccisa dall’ex fidanzato. La frase aveva provocato fortissime polemiche e indignazione nazionale. La premier aveva parlato di "clima malato".Il professore era stato sospeso dall’insegnamento. Successivamente si era scusato pubblicamente, definendo il gesto "stupido" e "impulsivo", aggiungendo che era stato suggerito da ChatGPT.