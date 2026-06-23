Milano, Suv non si ferma all'alt: vigile muore durante l'inseguimento

A Milano, nel quartiere periferico di Ponte Lambro, un normale posto di blocco congiunto tra Polizia locale e commissariato Mecenate si è trasformato in tragedia. Poco dopo le 21, un’Audi Q7 si è avvicinata al controllo ma, invece di fermarsi, ha ignorato l’alt e ha proseguito a tutta velocità. L’agente Francesco Imprezzabile, 35 anni, ha immediatamente iniziato l’inseguimento in moto. La caccia si è protratta per circa un chilometro lungo strade di periferia fino a via Milano, una strada di campagna che costeggia la pista dell’aeroporto di Linate.

Qui l’agente ha perso il controllo del mezzo. Un passante ha allertato i soccorsi, ma nonostante i lunghi tentativi di rianimazione al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda, Imprezzabile è morto.Sul luogo sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale per i rilievi e i carabinieri della compagnia di San Donato, guidati dal maggiore Paolo Zupi. Anche il comandante della Polizia locale di Milano, Gianluca Mirabelli, è arrivato visibilmente scosso.