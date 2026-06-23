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Milano, Suv non si ferma all'alt: vigile muore durante l'inseguimento

martedì 23 giugno 2026
Milano, Suv non si ferma all'alt: vigile muore durante l'inseguimento

2' di lettura

A Milano, nel quartiere periferico di Ponte Lambro, un normale posto di blocco congiunto tra Polizia locale e commissariato Mecenate si è trasformato in tragedia. Poco dopo le 21, un’Audi Q7 si è avvicinata al controllo ma, invece di fermarsi, ha ignorato l’alt e ha proseguito a tutta velocità. L’agente Francesco Imprezzabile, 35 anni, ha immediatamente iniziato l’inseguimento in moto. La caccia si è protratta per circa un chilometro lungo strade di periferia fino a via Milano, una strada di campagna che costeggia la pista dell’aeroporto di Linate.

Qui l’agente ha perso il controllo del mezzo. Un passante ha allertato i soccorsi, ma nonostante i lunghi tentativi di rianimazione al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda, Imprezzabile è morto.Sul luogo sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale per i rilievi e i carabinieri della compagnia di San Donato, guidati dal maggiore Paolo Zupi. Anche il comandante della Polizia locale di Milano, Gianluca Mirabelli, è arrivato visibilmente scosso.

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Al momento mancano testimoni oculari diretti. Gli investigatori stanno cercando eventuali telecamere nella zona che possano aver ripreso la dinamica. L’ipotesi di uno speronamento appare al momento poco probabile per l’assenza di segni evidenti sulla moto, ma non è stata scartata. La pista più accreditata resta quella di una perdita di controllo durante l’inseguimento ad alta velocità. Fondamentale sarà individuare il conducente dell’Audi Q7 e chiarire perché abbia deciso di bruciare il posto di blocco.L’incidente avviene in un contesto già teso: Ponte Lambro si trova a poca distanza dal “boschetto della droga” di Rogoredo, dove solo pochi mesi prima (il 26 gennaio) era avvenuto un altro grave episodio, con l’uccisione di un pusher da parte di un assistente capo della Polizia che aveva poi inquinato la scena del delitto.

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