Stazioni: nel 2026 -46% furti e -47% aggressioni. Ma Salvini: "C'è ancora troppa gentaglia"

Le misure fortemente volute dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini, per garantire la sicurezza nelle stazioni italiane, stanno dando i loro frutti: nel 2026, rispetto al 2025, i furti sono scesi del 46% mentre le aggressioni al personale FS hanno fatto registrare un meno 47%. Numeri incoraggianti, raggiunti anche grazie alle 1348 unità di Fs Security richieste dal leader della Lega.
Il bilancio, emerso dalla riunione tra il ministero dei Trasporti e i vertici di FS tenutasi nella giornata di ieri, 23 giugno, è certamente positivo. Tuttavia, Salvini è convinto che i numeri "possono e devono ancora migliorare": il ministro è già al lavoro per "militarizzare" le principali stazioni italiane, "portando l'organico di FS Security a 1.700 unità e aumentando sensibilmente il numero di donne e uomini in divisa a presidio degli scali".
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"C'è ancora troppa gentaglia in giro, serve controllare metro per metro le stazioni", avvisa Salvini. Le aggressioni sui mezzi pubblici in Italia rappresentano una grave emergenza, con circa 7000 episodi denunciati ogni anno tra violenze fisiche e verbali, un'emergenza che colpisce soprattutto autisti, controllori e passeggeri. Due anni fa a Roma, un protocollo d'intesa con la prefettura per la promozione e sicurezza nel trasporto pubblico locale ha imposto l'utilizzo di bodycam per controllori delle linee Cotral, che servono le zone periferiche di Roma e la Regione, panic button collegato al numero di emergenza 112 e geolocalizzazione dei bus.