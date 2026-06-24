Stazioni: nel 2026 -46% furti e -47% aggressioni. Ma Salvini: "C'è ancora troppa gentaglia"

Le misure fortemente volute dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini, per garantire la sicurezza nelle stazioni italiane, stanno dando i loro frutti: nel 2026, rispetto al 2025, i furti sono scesi del 46% mentre le aggressioni al personale FS hanno fatto registrare un meno 47%. Numeri incoraggianti, raggiunti anche grazie alle 1348 unità di Fs Security richieste dal leader della Lega.

Il bilancio, emerso dalla riunione tra il ministero dei Trasporti e i vertici di FS tenutasi nella giornata di ieri, 23 giugno, è certamente positivo. Tuttavia, Salvini è convinto che i numeri "possono e devono ancora migliorare": il ministro è già al lavoro per "militarizzare" le principali stazioni italiane, "portando l'organico di FS Security a 1.700 unità e aumentando sensibilmente il numero di donne e uomini in divisa a presidio degli scali".