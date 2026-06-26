Quarto Grado, Gianluigi Nuzzi: "La procura di Pavia dice che Stasi non c'entra, ma c'è un giallo"

Un dettaglio rimasto nell'ombra per anni torna ora ad alimentare il dibattito sul delitto di Garlasco. In chiusura dello spazio dedicato al caso nell’ultima puntata di “Quarto Grado”, l'attenzione si sposta ancora una volta su Alberto Stasi e su una circostanza che continua a dividere investigatori e osservatori. A riportarla è Gianluigi Nuzzi, che sottolinea: “La Procura di Pavia ritiene che Stasi sia completamente estraneo all’omicidio di Chiara Poggi ma, a mio avviso, c’è un giallo”.

Il riferimento è all'interrogatorio reso circa un anno fa, nel quale, per la prima volta, Stasi modifica un particolare relativo alla scena del delitto. Il 42enne sostiene infatti che la luce delle scale fosse accesa, un elemento sul quale in passato non era mai stato preciso. All'epoca dell'omicidio, invece, aveva dichiarato che fosse spenta. Una differenza tutt'altro che irrilevante, perché, se davvero l'interruttore fosse rimasto disattivato, alcuni dettagli descritti da Stasi non sarebbero stati visibili. Su questo punto si sono confrontate anche le diverse decisioni della magistratura. Per il giudice Vitelli, che lo assolse, quella contraddizione era riconducibile allo stato di choc dell'imputato. Per i giudici che lo hanno invece condannato, rappresentava un ulteriore elemento a sostegno della falsità del suo racconto.