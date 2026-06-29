Oggi il giorno più caldo: quando arriva il treno delle piogge

Le previsioni meteo indicano che anche il mese di luglio sarà caratterizzato da temperature superiori alla media, nonostante un lieve calo previsto nei primi giorni del mese. Secondo l'Aeronautica Militare, il caldo continuerà a interessare gran parte dell'Italia con valori termici sopra la norma almeno fino a metà luglio, mentre le tendenze per le settimane successive confermano il persistere di un'anomalia positiva delle temperature.

Bernardo Gozzini, direttore del laboratorio Lamma, spiega che le estati italiane si sono riscaldate di circa due gradi negli ultimi cinquant'anni, molto più rapidamente rispetto alle altre stagioni. Per questo motivo, le estati del passato, caratterizzate da serate fresche e temperature più miti, non torneranno più.

Nei prossimi giorni è atteso un temporaneo abbassamento delle temperature, con valori inferiori ai 30 gradi a partire dal 2 luglio. Tuttavia, il contrasto tra l'aria fresca in quota e il caldo accumulato nei giorni precedenti potrebbe provocare forti temporali, soprattutto sulle Alpi e lungo l'Appennino centrale.

La tregua sarà breve: già dal fine settimana è previsto l'arrivo di una nuova ondata di calore che riporterà le temperature oltre i 30 gradi, con punte di 33-34 gradi. Sebbene meno intensa dell'attuale, questa conferma una tendenza destinata a proseguire per tutta l'estate.

Secondo gli esperti, le ondate di calore saranno sempre più frequenti a causa dell'arrivo di masse d'aria calda dal Nord Africa. Anche le temperature notturne resteranno elevate, aggravate dal riscaldamento del Mar Tirreno, che oggi registra valori di circa cinque gradi superiori alla media stagionale.