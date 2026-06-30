Spranghe e passamontagna: la banda che stravolge Genova, chi colpisce

A Genova la Procura indaga su due spedizioni punitive avvenute a pochi giorni di distanza, con modalità molto simili: caschi, passamontagna, bastoni e spranghe. Gli inquirenti stanno verificando se esista un’unica regia dietro gli episodi di via Pianderlino a San Fruttuoso (17 giugno) e ai giardini di Quinto.Nel primo raid un gruppo di circa quaranta persone (tra cui minorenni), molto più numeroso rispetto alle prime stime, ha aggredito un minore straniero non accompagnato.

I suoi amici sono scappati nascondendosi nei boschi, mentre lui è finito in ospedale con trauma cranico e 20 giorni di prognosi. Gli aggressori parlavano italiano e albanese. Una telecamera ha ripreso la scena e le immagini sono fondamentali per le identificazioni. Nel secondo episodio, sempre con aggressori travisati e armati, un gruppo di giovanissimi (stranieri e italiani) che festeggiava sul molo davanti ai giardini di Quinto è stato assalito con bastoni e lancio di pietre. Un minore è rimasto ferito alla testa.

Gli aggressori sono fuggiti all’arrivo delle forze dell’ordine. La pm Daniela Pischetola coordina le indagini sulla prima aggressione (Squadra Mobile), mentre il pm Fabrizio Givri segue la seconda con i Carabinieri. La Digos ha escluso rapidamente una matrice politica organizzata di estrema destra, ritenuta numericamente debole in città. L’ipotesi più accreditata è quella di ronde di quartiere con innesti esterni, simili a gruppi ultrà.A San Fruttuoso, dove sorgono tre comunità per minori stranieri non accompagnati, il malcontento è cresciuto negli ultimi mesi per alcuni episodi di microcriminalità, spesso amplificati sui social con appelli a “ronde” e giustizia fai-da-te. Dopo i fatti la Questura ha rafforzato i controlli serali e notturni. Il tema della sicurezza è diventato centrale nel dibattito politico cittadino, con manifestazioni previste a Cornigliano e Sestri Ponente (6 luglio). Le indagini proseguono per chiarire collegamenti e identificare i responsabili.