Ha il numero 333 3333333, gli offrono 2 milioni per venderlo: la clamorosa risposta

Dimmi che numero hai e ti dirò chi sei. E con due milioni di euro sul tavolo. La risposta che viene data, però, spiazza tutti: no, grazie. C'è chi venderebbe un appartamento, un'azienda o una collezione d'arte per una cifra simile. Ma non il proprietario del numero di cellulare (+39)333 3333333, autentico pezzo da collezione che ha appena conquistato quattro Guinness World Record e che il suo titolare, noto soltanto con lo pseudonimo di "Mr Sim", considera semplicemente inestimabile.

L'uomo, italiano e rimasto rigorosamente anonimo, è diventato protagonista di una storia curiosa raccontata anche in un'intervista allo youtuber Andrea Galeazzi. Proprio durante la conversazione ha confermato di aver ricevuto un'offerta da capogiro proveniente da Dubai: ben 2 milioni di euro per cedere il suo numero. Ma la risposta è stata netta. “Non è un discorso economico, non è una cosa a cui riesco a dare un valore. Però mia moglie si ricorda ancora la chiamata in cui ho rifiutato”. Il numero (+39)333 3333333 ha ottenuto due Guinness World Record: quello per il maggior numero di cifre identiche consecutive e quello per il maggior numero di cifre identiche in un numero di cellulare. Non solo. Nella collezione di Mr Sim figurano anche il numero con la sequenza crescente più lunga, (+39)340 1234567, e quello con la sequenza decrescente più lunga, (+39)337 6543210.

Un mercato, quello delle Sim rare, che esiste davvero. Sui portali specializzati si trovano numeri con coppie, terzine o sequenze particolari venduti per poche decine di euro, mentre gli esemplari più esclusivi possono arrivare a costare migliaia di euro. Ma il 333 3333333 appartiene a un'altra categoria. C'è anche un piccolo rovescio della medaglia. Essendo uno dei numeri più utilizzati da chi inserisce dati fittizi nei moduli online, il telefono viene tempestato di chiamate indesiderate. Per questo oggi Mr Sim risponde soltanto ai contatti salvati in rubrica. Un fastidio che, evidentemente, vale molto meno della soddisfazione di custodire un primato mondiale. Prima o poi monetizzerà questa fortuna?