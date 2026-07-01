Le creme infilate negli slip: le immagini delle ladre fanno il giro d'Italia

Due giovani ladre, poco più che ventenni, sono state riprese in modo nitido dalle telecamere di sorveglianza mentre rubavano con disinvoltura all’interno della farmacia del sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, situata in via Tommaso Albinoni, vicino alla stazione.

Le ragazze, con atteggiamento spudorato, si sono avvicinate agli scaffali delle creme per il corpo e dei prodotti solari fingendo interesse. Poi, con gesti rapidi e ripetuti, hanno alzato le loro gonne larghe e infilato le confezioni direttamente nelle mutande, riuscendo a portare via merce per circa mille euro senza farsi notare dalle farmaciste impegnate al banco.Le due giovani hanno utilizzato la stessa tecnica “velocissima” anche nelle farmacie di Palestrina e Ceccano nei giorni precedenti. Il video dell’accaduto è stato consegnato ai Carabinieri, che hanno avviato le indagini anche grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza comunale.Il sindaco Mastrangeli ha deciso di rendere pubblico il filmato su Facebook per sensibilizzare gli altri esercenti.

Nel suo commento ha espresso amarezza: "Episodi come questo lasciano un profondo senso di amarezza. Dietro ogni attività commerciale ci sono persone che lavorano con sacrificio, correttezza e impegno ogni giorno. E vedere tradita questa fiducia fa male". Mastrangeli ha sottolineato l’importanza della prevenzione: "Abbiamo deciso di condividere queste immagini per sensibilizzare gli altri esercenti e invitarli a mantenere sempre alta l’attenzione. La prevenzione con telecamere di alta definizione in diverse posizioni del locale, insieme alla collaborazione con le forze dell’ordine, resta il modo migliore per contrastare episodi di questo genere".