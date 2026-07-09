Treviso, "L'ho ammazzato io!": l'urlo straziante della nonna, morto bimbo di un anno e mezzo

Un bambino di appena un anno e mezzo ha perso la vita mercoledì sera a Zero Branco, in provincia di Treviso, dopo essere stato travolto dall’auto guidata dalla nonna. La tragedia si è consumata intorno alle 20.20 in via Tiveron, una strada tra le frazioni di Scandolara e Santa Cristina, proprio nel cortile dell’abitazione di famiglia. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri e della polizia locale, come riporta ilGazzettino, l’anziana stava effettuando una manovra di retromarcia per parcheggiare al solito posto.

A bordo con lei c’era anche la nipotina di otto anni. Nel frattempo, il piccolo si trovava in giardino insieme ai genitori, ma era riuscito a sfuggire alla mano del papà. La nonna non si è accorta del bambino, convinta che fosse ancora accanto all’auto con uno dei genitori. Purtroppo qualcosa è andato storto e il piccolo è finito sotto la ruota posteriore del veicolo.Non appena avvertito l’impatto, la donna ha immediatamente fermato la macchina e ha tentato di rianimare il nipotino. Sotto choc, continuava a ripetere tra le lacrime: "L’ho ucciso io". Una vicina di casa, sconvolta, ha raccontato: "Ho sentito le urla e sono subito corsa fuori. Abbiamo chiamato immediatamente i soccorsi perché il bimbo non respirava".

Sul posto è arrivata rapidamente un’ambulanza inviata dall’ospedale Ca’ Foncello. I sanitari hanno intubato il piccolo direttamente sul luogo dell’incidente e hanno proseguito le manovre di rianimazione durante il trasferimento d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Treviso. Le condizioni del bambino sono apparse fin da subito gravissime a causa di un serio trauma cranico riportato nell’impatto. Nonostante tutti gli sforzi dei medici, non c’è stato purtroppo nulla da fare e il piccolo è morto poco dopo.I carabinieri della stazione di Zero Branco hanno sequestrato l’auto mettendola a disposizione dell’autorità giudiziaria. La Procura ha disposto l’autopsia sul corpicino del bambino. L’anziana, disperata, si è recata in caserma per sottoporsi agli accertamenti del caso.