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Santa Maria Capua Vetere, gattina investita spostata con un calcio da un vigile

venerdì 10 luglio 2026
Santa Maria Capua Vetere, gattina investita spostata con un calcio da un vigile

1' di lettura

Sta suscitando grande indignazione sui social un video girato a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. Un gattino è stato investito in pieno centro e, visibilmente sofferente, è stato spostato con un calcio del piede da un agente della Polizia Municipale per toglierlo dalla carreggiata. Il gesto, ripreso e diffuso in rete, ha provocato dure polemiche: molti accusano l’agente di aver trattato l’animale come un rifiuto invece di chinarsi, verificare le sue condizioni e attivarsi per i soccorsi. Fortunatamente la gattina è viva. Ha riportato una lussazione dell’anca ed è attualmente sotto cure presso una veterinaria dell’Asl di competenza.

A intervenire con forza è il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha commentato: "Le immagini sono dolorose e lasciano interdetto chiunque abbia un minimo di empatia verso gli animali. Vedere una divisa che dovrebbe rappresentare ordine e assistenza sul territorio trattare un cucciolo ferito e agonizzante con un piede è inaccettabile".

Borrelli ha sottolineato che chi indossa una divisa ha il dovere di mostrare umanità e di attivare immediatamente i canali di soccorso per gli animali feriti. Per questo ha contattato il Comando della Polizia Municipale di Santa Maria Capua Vetere chiedendo chiarimenti urgenti: vuole sapere se l’agente abbia allertato i servizi veterinari o se i soccorsi siano arrivati solo grazie all’intervento di alcuni cittadini.La vicenda resta al centro dell’attenzione e Borrelli ha annunciato che andrà fino in fondo per accertare eventuali responsabilità.

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polizia municipale

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