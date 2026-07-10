Santa Maria Capua Vetere, gattina investita spostata con un calcio da un vigile

Sta suscitando grande indignazione sui social un video girato a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. Un gattino è stato investito in pieno centro e, visibilmente sofferente, è stato spostato con un calcio del piede da un agente della Polizia Municipale per toglierlo dalla carreggiata. Il gesto, ripreso e diffuso in rete, ha provocato dure polemiche: molti accusano l’agente di aver trattato l’animale come un rifiuto invece di chinarsi, verificare le sue condizioni e attivarsi per i soccorsi. Fortunatamente la gattina è viva. Ha riportato una lussazione dell’anca ed è attualmente sotto cure presso una veterinaria dell’Asl di competenza.

A intervenire con forza è il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha commentato: "Le immagini sono dolorose e lasciano interdetto chiunque abbia un minimo di empatia verso gli animali. Vedere una divisa che dovrebbe rappresentare ordine e assistenza sul territorio trattare un cucciolo ferito e agonizzante con un piede è inaccettabile".

Borrelli ha sottolineato che chi indossa una divisa ha il dovere di mostrare umanità e di attivare immediatamente i canali di soccorso per gli animali feriti. Per questo ha contattato il Comando della Polizia Municipale di Santa Maria Capua Vetere chiedendo chiarimenti urgenti: vuole sapere se l’agente abbia allertato i servizi veterinari o se i soccorsi siano arrivati solo grazie all’intervento di alcuni cittadini.La vicenda resta al centro dell’attenzione e Borrelli ha annunciato che andrà fino in fondo per accertare eventuali responsabilità.