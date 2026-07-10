Ranucci, "cosa aveva comprato Lavitola pochi giorni fa": il dettaglio sconcertante

Gli investigatori che indagano sull’attentato al giornalista Sigfrido Ranucci hanno perquisito l’abitazione di Gomes Clesio Tavares, considerato il factotum di Valter Lavitola e l’intermediario con la banda che ha materialmente piazzato la bomba davanti alla casa del conduttore di "Report".La perquisizione è stata eseguita in un comune dell’area napoletana, dove Tavares viveva con la compagna. La donna è stata ascoltata dai carabinieri come persona informata sui fatti. Tavares al momento si troverebbe all’estero, in Camerun.
Nel frattempo è emerso che Valter Lavitola, ritenuto il mandante dell’attentato, era pronto a lasciare l’Italia diretto in Africa. L’uomo aveva già acquistato il biglietto aereo. La perquisizione scattata la sera del 4 luglio è avvenuta proprio mentre Lavitola stava uscendo di casa con un trolley. Durante le operazioni gli inquirenti hanno sequestrato tre cellulari, due pen drive e sette manoscritti contenenti appunti di Lavitola. Il materiale è ora al vaglio degli investigatori.
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Tavares era da tempo la persona di fiducia di Lavitola: gli faceva da autista e tuttofare, ma non risultava dipendente del ristorante Cefalù, locale frequentato spesso da Sigfrido Ranucci.La vicenda ha avuto anche ripercussioni in Rai, che ha deciso di sospendere le repliche estive di "Report" "in attesa che si faccia piena chiarezza sulla vicenda".Le indagini proseguono per ricostruire l’intera filiera dell’attentato e accertare responsabilità e moventi.