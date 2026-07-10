Ranucci, "cosa aveva comprato Lavitola pochi giorni fa": il dettaglio sconcertante

Gli investigatori che indagano sull’attentato al giornalista Sigfrido Ranucci hanno perquisito l’abitazione di Gomes Clesio Tavares, considerato il factotum di Valter Lavitola e l’intermediario con la banda che ha materialmente piazzato la bomba davanti alla casa del conduttore di "Report".La perquisizione è stata eseguita in un comune dell’area napoletana, dove Tavares viveva con la compagna. La donna è stata ascoltata dai carabinieri come persona informata sui fatti. Tavares al momento si troverebbe all’estero, in Camerun.

Nel frattempo è emerso che Valter Lavitola, ritenuto il mandante dell’attentato, era pronto a lasciare l’Italia diretto in Africa. L’uomo aveva già acquistato il biglietto aereo. La perquisizione scattata la sera del 4 luglio è avvenuta proprio mentre Lavitola stava uscendo di casa con un trolley. Durante le operazioni gli inquirenti hanno sequestrato tre cellulari, due pen drive e sette manoscritti contenenti appunti di Lavitola. Il materiale è ora al vaglio degli investigatori.