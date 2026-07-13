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Garlasco, l'ipotesi sul delitto: "Chiara era ricattata. Voleva dire tutto, chi l'ha uccisa"

lunedì 13 luglio 2026
Garlasco, l'ipotesi sul delitto: "Chiara era ricattata. Voleva dire tutto, chi l'ha uccisa"

1' di lettura

Nell’ultima puntata di DarkSide – Storia Segreta d’Italia, Gianluca Zanella propone una nuova ipotesi giornalistica sul delitto di Garlasco, partendo da una domanda centrale: perché Chiara Poggi, se davvero subiva forti pressioni o temeva l’ossessione di qualcuno, non ne parlò mai né con il fidanzato Alberto Stasi, né con la famiglia, né con gli amici più stretti? Zanella collega due elementi finora considerati separati. Il primo è un’attività informatica del 30 agosto 2006 sul computer di casa Poggi, individuata dal consulente Paolo Dal Checco: un caso di e-whoring, cioè l’uso di foto di una persona inconsapevole (un’amica e collega di Chiara) per creare false identità online.

Secondo la consulenza, l’attività non sarebbe attribuibile a Chiara ma probabilmente al fratello Marco o alla sua cerchia. Quelle foto furono inviate anche ad Alberto Stasi, che rispose con una propria immagine.Il secondo elemento è uno scambio di email del 5 luglio 2007 tra Chiara e la stessa ex collega ritratta nelle foto.

Da questo collegamento Zanella costruisce l’ipotesi di un ricatto da parte di una figura non identificata, da lui chiamata convenzionalmente “Mister X”. Chiara potrebbe aver ricevuto pressioni con materiale privato o compromettente e aver scelto di affrontarlo da sola, per proteggere la famiglia e il fidanzato, in un’epoca in cui le molestie online erano poco conosciute e tutelate.Secondo la ricostruzione, dopo un periodo di stallo, Chiara avrebbe deciso di reagire e affrontare direttamente il ricattatore, minacciando di rendere pubblica la vicenda: questo passaggio potrebbe aver innescato la violenza che portò all’omicidio.

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