Libero logo
Mario Roggero
Scandalo Conte-Covid
Mondiali 2026
Sigfrido Ranucci

Catamarano in fiamme affonda a Tor San Lorenzo: urla, gambe rotte, finisce male

domenica 19 luglio 2026
Catamarano in fiamme affonda a Tor San Lorenzo: urla, gambe rotte, finisce male

1' di lettura

Un catamarano è andato in fiamme a circa 10 miglia al largo di Tor San Lorenzo, sul litorale a sud di Roma.La Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Civitavecchia è stata allertata da alcune imbarcazioni da diporto in transito al largo di Ardea, che avevano avvistato l’imbarcazione completamente avvolta dalle fiamme. Immediatamente sono state inviate sul posto due motovedette SAR della Guardia Costiera, provenienti dagli Uffici Marittimi di Anzio e Fiumicino, per coordinare le operazioni di soccorso.

A bordo del catamarano si trovavano due velisti, che sono stati recuperati in mare. Entrambi hanno riportato ustioni; uno dei due, inoltre, ha una gamba rotta.Vista la gravità della situazione, è stato richiesto l’intervento di un elicottero dei Vigili del Fuoco (Drago 162). Un soccorritore è stato calato con il verricello sull’imbarcazione di appoggio per imbragare e recuperare i due feriti, classificati entrambi in codice rosso. I due uomini sono stati issati a bordo dell’elicottero e trasportati rapidamente al porto di Anzio.

Sul posto ad attenderli c’erano i Vigili del Fuoco della squadra 23/A, i sanitari del 118 e un secondo elicottero sanitario Pegaso, che ha provveduto al trasferimento dei due infortunati presso l’ospedale più idoneo.L’imbarcazione, completamente distrutta dal fuoco, è successivamente affondata su un fondale di oltre 100 metri. Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le Forze dell’Ordine.Un intervento rapido e coordinato tra Guardia Costiera, Vigili del Fuoco e 118 che ha permesso di salvare la vita ai due velisti.

tag
catamarano

Fumo nero Sardegna, catamarano prende fuoco in mare: scatta il panico, chi c'era a bordo

Attivista Greta Thunberg, schiaffo alla miseria giorno due: "Come ho dormito bene". Sul catamarano

Il naufragio Vi siete mai trovati su un catamarano in fiamme in mare aperto?

ti potrebbero interessare

"Chi è il compagno di cella di Roggero": tam tam dal carcere di Bollate

"Chi è il compagno di cella di Roggero": tam tam dal carcere di Bollate

Si lamenta del contro esagerato a Porto Cervo: riempito di insulti

Si lamenta del contro esagerato a Porto Cervo: riempito di insulti

Susanna Barberini
Garlasco, le parole del carabiniere sullo scontrino di Sempio: cambia tutto

Garlasco, le parole del carabiniere sullo scontrino di Sempio: cambia tutto

Ranucci, Lavitola: "Le falsità mettono a rischio il bistrot di mia moglie e carbon credit"

Ranucci, Lavitola: "Le falsità mettono a rischio il bistrot di mia moglie e carbon credit"

Redazione