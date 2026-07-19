Catamarano in fiamme affonda a Tor San Lorenzo: urla, gambe rotte, finisce male

Un catamarano è andato in fiamme a circa 10 miglia al largo di Tor San Lorenzo, sul litorale a sud di Roma.La Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Civitavecchia è stata allertata da alcune imbarcazioni da diporto in transito al largo di Ardea, che avevano avvistato l’imbarcazione completamente avvolta dalle fiamme. Immediatamente sono state inviate sul posto due motovedette SAR della Guardia Costiera, provenienti dagli Uffici Marittimi di Anzio e Fiumicino, per coordinare le operazioni di soccorso.

A bordo del catamarano si trovavano due velisti, che sono stati recuperati in mare. Entrambi hanno riportato ustioni; uno dei due, inoltre, ha una gamba rotta.Vista la gravità della situazione, è stato richiesto l’intervento di un elicottero dei Vigili del Fuoco (Drago 162). Un soccorritore è stato calato con il verricello sull’imbarcazione di appoggio per imbragare e recuperare i due feriti, classificati entrambi in codice rosso. I due uomini sono stati issati a bordo dell’elicottero e trasportati rapidamente al porto di Anzio.

Sul posto ad attenderli c’erano i Vigili del Fuoco della squadra 23/A, i sanitari del 118 e un secondo elicottero sanitario Pegaso, che ha provveduto al trasferimento dei due infortunati presso l’ospedale più idoneo.L’imbarcazione, completamente distrutta dal fuoco, è successivamente affondata su un fondale di oltre 100 metri. Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le Forze dell’Ordine.Un intervento rapido e coordinato tra Guardia Costiera, Vigili del Fuoco e 118 che ha permesso di salvare la vita ai due velisti.