"Chi è il compagno di cella di Roggero": tam tam dal carcere di Bollate

Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo, ha trascorso la sua prima notte nel carcere di Bollate.Secondo il suo legale, Stefano Marcolini, l’ingresso in carcere è stato accompagnato da un "pianto liberatorio" appena varcata la soglia. Prima dell’arrivo, Roggero aveva salutato con videochiamate le figlie e i nipoti "distrutti" e la moglie Mariangela, sempre al suo fianco. Il legale ha minimizzato il trauma della prima notte: "Appena arrivato si è sottoposto a una lunga visita medica e psicologica. [...] Mi ha detto: 'Qui mi hanno accolto tutti. Certo, non ero nel mio letto ma ho dormito'".

Come riporta LaStampa, Ieri a mezzogiorno Marcolini lo ha incontrato in cella. Roggero aveva saltato il pranzo (in carcere si mangia alle 11) e aveva fame, ma appariva sereno. Aveva appena ricevuto la visita del vicepremier Matteo Salvini. In cella ha subito legato con un cuoco condannato per narcotraffico.Durante il colloquio c’è stato un momento di commozione quando l’avvocato gli ha portato i saluti di Robertino Zancan, altro orafo noto per aver reagito armato alle rapine: i due hanno solidarizzato sulla "mancanza di tutela dello Stato"

.La difesa sta lavorando su più fronti: una richiesta di grazia presentata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella (su cui la Procura Generale di Torino dovrà esprimere parere), e un’istanza urgente al Tribunale di Sorveglianza per ottenere il differimento della pena di 6 mesi in attesa della decisione.Intanto i parenti delle vittime annunciano pignoramenti sui beni di Roggero per le provvisionali da 480 mila euro non ancora versate. La procuratrice generale Lucia Musti ha ricordato che per la grazia sono importanti "il pentimento" e "la consapevolezza dell’illiceità del proprio agire", oltre alla valutazione dell’impatto sui familiari delle vittime.