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Roggero, Elon Musk a gamba tesa: "Devono condannare il pm e il giudice!"

lunedì 20 luglio 2026
Roggero, Elon Musk a gamba tesa: "Devono condannare il pm e il giudice!"

1' di lettura

Elon Musk è intervenuto sulla vicenda di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour (Cuneo) condannato in via definitiva dalla Cassazione a 14 anni e 9 mesi di reclusione.Il patron di Tesla e proprietario di X ha risposto a un utente che esprimeva indignazione per la sentenza, scrivendo: "Si tratta di una follia! Il giudice e il pubblico ministero in questo caso sono coloro che meritano questa condanna".

Il caso risale al 28 aprile 2021, quando tre rapinatori armati (una pistola risultata poi giocattolo e un coltello) fecero irruzione nella gioielleria di Roggero, aggredendo la moglie e la figlia. Il commerciante, 72 anni oggi, sparò mentre i malviventi stavano fuggendo, uccidendo Giuseppe Mazzarino e Andrea Spinelli e ferendo il terzo complice. I giudici di tutti i gradi hanno escluso la legittima difesa, ritenendo che il pericolo fosse cessato una volta fuori dal negozio. La condanna definitiva ha riaperto il dibattito sulla legittima difesa. Matteo Salvini, vicepremier e leader della Lega, ha espresso forte vicinanza a Roggero fin dall’inizio.

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Alla vigilia della Cassazione aveva scritto "Forza Mario!", e dopo la sentenza ha definito la condanna "profondamente ingiusta", parlando di "ergastolo" per un uomo di 72 anni. Salvini ha visitato più volte Roggero nel carcere di Bollate e ha chiesto pubblicamente al Presidente Mattarella di concedergli la grazia.

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