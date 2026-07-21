Muore trafitto da una trave mentre guida: l'assurda tragedia a Lucca

Tragedia nelle campagne di Monsagrati, in provincia di Lucca. Un pensionato di 70 anni, Giuseppe Allegrini, ha perso la vita nel tardo pomeriggio di lunedì 20 luglio in un drammatico incidente avvenuto all’interno di una proprietà privata. Allegrini, residente a Monsagrati e molto conosciuto nella zona, era un ex operaio di un calzaturificio della Piana. Poco prima delle 19:06, l’uomo si trovava alla guida di un trattore lungo una stradina sterrata all’interno di un’azienda agricola di proprietà di un parente.

Secondo una prima ricostruzione, era andato a prendere del fieno. Durante il tragitto non si sarebbe accorto che una sbarra metallica, posta a delimitare il passaggio, si stava richiudendo. Il trattore ha proseguito la marcia e il palo ha trafitto l’uomo all’altezza dell’addome, provocandogli gravissime lesioni.Immediato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, l’ambulanza infermieristica di Lucca, i vigili del fuoco e l’elisoccorso Pegaso 1.

I pompieri hanno dovuto lavorare per liberare il corpo dal palo metallico. I sanitari hanno tentato a lungo la rianimazione, ma purtroppo le ferite erano troppo gravi. Il medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso.I carabinieri stanno ora ricostruendo con precisione la dinamica dell’incidente, verificando le esatte circostanze e l’attività che Allegrini stava svolgendo in quel momento. Giuseppe Allegrini lascia la moglie, con la quale si era sposato appena due anni fa, nell’aprile del 2024. La notizia della sua morte ha colpito profondamente la comunità di Monsagrati e del comune di Pescaglia.