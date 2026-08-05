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Meteo, a poche ore dalla giornata estrema: bollino rosso in 27 città su 27, mai accaduto prima

mercoledì 5 agosto 2026
Meteo, a poche ore dalla giornata estrema: bollino rosso in 27 città su 27, mai accaduto prima

1' di lettura

Altro record di caldo in Italia. Giovedì 6 agosto le città in rosso saranno 27 su un totale di 27 monitorate. Dal nord al sud, dunque, tutte le città sotto osservazione del campione raggiungeranno condizioni di allerta meteo per il caldo al massimo livello. Il bollino rosso indica infatti il Livello 3 di allerta massima per le ondate di calore, che segnala una vera e propria condizione di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute sia delle persone fragili sia dei soggetti sani e attivi. 

Per mercoledì il caldo estremo travolgerà dunque Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Viterbo, Bologna, Brescia, Cagliari, Milano, Napoli, Pescara, Venezia, Verona, Catania, Genova, Palermo, Trieste, Ancona e Bari. Messina e Reggio Calabria avranno invece il bollino arancione. Giovedì 6 agosto anche Messina e Reggio Calabria passeranno al bollino rosso. Insomma, nessuno escluso.

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