Malore sull’A4 dopo il pranzo, 7 in ospedale: cosa hanno mangiato

Sette persone, tra cui quattro bambini di 6, 8, 10 e 14 anni, sono state soccorse sull’autostrada A4, nel tratto bergamasco tra Telgate e Grumello, dopo aver accusato vomito e disturbi gastrointestinali. Il gruppo, composto da una donna bergamasca e da cittadini cinesi e svizzeri, aveva pranzato in casa e aveva poi intrapreso il viaggio in auto.

Durante il tragitto i malori si sono manifestati quasi contemporaneamente, costringendo il gruppo a fermarsi in una piazzola di sosta.Una pattuglia della Polizia stradale ha notato la situazione e ha attivato i soccorsi. Sul posto sono intervenute due automediche e diverse ambulanze. Dopo le prime cure, le sette persone sono state trasferite negli ospedali di Bergamo e Chiari, dove sono state messe sotto osservazione. Le loro condizioni non destano particolare preoccupazione e nessuno risulta in pericolo di vita.

L’ipotesi principale è quella di un’intossicazione alimentare legata a uno degli alimenti consumati durante il pranzo. L’attenzione si è concentrata soprattutto sul riso, ma al momento non è possibile stabilire con certezza la causa. Solo gli accertamenti sanitari potranno chiarire l’origine dei sintomi.