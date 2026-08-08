Meteo, crollo delle temperature in poche ore: dove e quando c'è la svolta

L’ondata di caldo continua a dominare l’Italia, anche se nel weekend si registra un primo ridimensionamento delle allerte. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, le città con bollino rosso scendono dalle 26 di venerdì 7 agosto alle 19 previste per sabato 8 e domenica 9 agosto 2026. Restano in allerta massima Ancona, Bari, Bologna, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo; bollino giallo invece per Cagliari, Milano, Venezia e Verona.

Il caldo resterà comunque intenso su gran parte della Penisola a causa dell’anticiclone africano.Secondo i meteorologi, si tratta di un tipico anticiclone di blocco “a omega”, sempre più frequente per effetto del riscaldamento globale. L’aria in discesa si comprime e si scalda, trattenendo l’umidità nei bassi strati e generando afa opprimente.

Lorenzo Tedici di iLMeteo.it parla di estate più calda della storia italiana e prevede un peggioramento nella settimana successiva, pur indicando una possibile svolta.Il contrasto tra il caldo estremo e l’arrivo di aria più fresca favorirà temporali localmente intensi. Venerdì i fenomeni partiranno dalla fascia alpina (calo termico fino a 5 gradi), estendendosi poi alle Prealpi e alla Pianura Padana, con rischio di rovesci violenti, grandinate e forti raffiche di vento. Nel weekend l’instabilità si ridurrà, concentrandosi soprattutto sulle zone montuose.