Torino, automobilista travolge 6 ciclisti poi torna indietro e li investe di nuovo: due feriti gravi

Paura a Lanzo Torinese, dove un automobilista avrebbe investito un gruppo di sei ciclisti al termine di un diverbio legato alla circolazione. Quattro di loro sono rimasti feriti, uno in modo particolarmente grave. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe avuto una discussione con i cicloamatori mentre percorrevano la strada in direzione di Coassolo. Poco dopo, avrebbe diretto la propria vettura contro il gruppo, investendo quattro ciclisti. Gli altri due sono rimasti illesi.

Dopo il primo investimento, uno dei ciclisti che non aveva riportato ferite avrebbe inseguito l’auto, cercando di annotare la targa e consentire così alle forze dell’ordine di identificare il conducente. Durante l’inseguimento, però, avrebbe assistito a una nuova e drammatica svolta: l’automobilista avrebbe effettuato una retromarcia, tornando verso il gruppo. Una volta raggiunti gli altri ciclisti, li avrebbe nuovamente investiti, per poi allontanarsi.

Sul posto sono intervenuti diversi mezzi del 118 e l’elisoccorso regionale. Due dei quattro feriti sono stati trasportati in elicottero al Cto di Torino, mentre gli altri due sono stati trasferiti all’ospedale San Giovanni Bosco. I ciclisti hanno riportato diversi traumi e fratture e uno di loro versa in condizioni particolarmente gravi.

I carabinieri hanno immediatamente avviato le ricerche dell’automobilista, riuscendo successivamente a individuarlo e a condurlo in caserma. Sono ora in corso gli accertamenti per ricostruire nei dettagli la dinamica dell’accaduto e chiarire cosa abbia provocato il diverbio e i due investimenti. L’uomo è accusato di tentato omicidio e lesioni stradali plurime.