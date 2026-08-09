Sequestrano un 19enne per farsi dare la droga: arrestati 4 minorenni

Sequestrano un ragazzo chiedendo della droga come riscatto fino a quando i carabinieri non stringono loro le manette ai polsi. Ha dell’inverosimile quanto accaduto mercoledì scorso alle porte di Milano, stando a quanto ricostruito dai carabinieri. È il tardo pomeriggio del 5 di agosto e due giovani stanno chiacchierando tranquillamente al parco Blu di viale Sempione ad Arese. I due 19enni non possono immaginare che nel giro di pochi istanti diverranno protagonisti di una scena degna dei film sulla Chicago criminale degli anni ’30. Pochi istanti dopo si avvicina loro un gruppo di ragazzini. Niente di strano se non fosse che il branco circonda i due 19enni tagliando loro ogni via di fuga. Ma non solo. Uno dei giovanissimi aggressori a questo punto sfodera un macete e pretende che gli venga consegnata della droga.

I due giovani naturalmente cascano dalle nuvole e dicono di non averne. Ed è così che il gruppo di aggressori prende uno dei 19enni, lo incappuccia e lo porta via con la forza intimando poi all’amico di procurare della sostanza stupefacente altrimenti l’ostaggio sarà ucciso. Una volta rimasto da solo il giovane, preoccupato che i membri della baby gang possano davvero togliere la vita all’amico, comincia a correre più veloce che può fino alla Stazione dei carabinieri di Arese dove, una volta ripreso fiato, spiega l’accaduto ai militari. A questo punto i militi dell’arma, resisi conto della gravità della situazione, si mettono subito all’opera per capire dove sia stato portato il 19enne prima che possa essere fatto lui del male. Passano pochi minuti e grazie all’analisi delle celle telefoniche gli investigatori riescono a individuare il luogo dove il 19enne viene tenuto in ostaggio. Ed è così che dopo un’indagine lampo i carabinieri di Arese, coadiuvati dalla Sezione Radiomobile della Compagnia di Rho, irrompono in un altro parco pubblico del piccolo centro alle porte di Milano dove riescono a individuare e bloccare i rapitori che nel frattempo si stanno dando alla fuga. In particolare vengono arrestati in flagranza per sequestro di persona ai fini estorsivi e rapina in concorso, porto abusivo d’arma e lesioni quattro giovani minorenni, un 15enne, un 16enne e due 17enni. Secondo quanto faranno sapere successivamente gli investigatori tre di loro sarebbero di origine italiana mentre il quarto componente del branco avrebbe cittadinanza ucraina. Uno degli italiani inoltre avrebbe la propria residenza in un campo nomadi.

Intanto i militari riescono anche a liberare la vittima che viene trovata con un sacchetto di plastica in testa nonché privo di tutti i suoi effetti personali. Il giovane è stato anche malmenato e presenta varie ferite sul corpo. Il 19enne viene così portato sotto shock al pronto soccorso dell’Ospedale di Garbagnate Milanese dove i medici, dopo le cure del caso, gli danno 6 giorni di prognosi. Al termine dell’operazione i quattro arrestati, su disposizione della Procura dei Minori di Milano, vengono condotti presso l’istituto penitenziario minorile “Beccaria” di Milano. I carabinieri intanto fanno sapere che sono tutt’ora in corso ulteriori accertamenti, volti all’identificazione di altri soggetti coinvolti nel sequestro che sono però riusciti per il momento a fare perdere le proprie tracce. Un episodio, quello di Arese, che Riccardo De Corato, deputato Fdi, definisce di «gravità inaudita». «È la conferma di quanto sia necessario contrastare con grande fermezza una criminalità giovanile che si sta’ dimostrando sempre più violenta». Duro anche Ilario Castello, segretario nazionale del Nuovo Sindacato Carabinieri che parla della criminalità giovanile come di “un problema grave che deve essere trattato la massima attenzione”.