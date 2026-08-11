Meteo, "il peggio deve ancora venire": ecco la data della svolta-meteo, manca poco...

L’Italia si prepara a vivere un’altra settimana di caldo intenso, dominata da un anticiclone subtropicale che mantiene temperature ben oltre le medie stagionali. Nelle aree interne del Centro e nelle pianure si potranno raggiungere picchi di 40°C, mentre sulle coste e nelle grandi città il caldo resterà intenso anche durante la notte, aggravato dall’elevata umidità e dall’effetto isola di calore.

Particolarmente preoccupante è l’aumento delle “notti tropicali”, quando la temperatura non scende sotto i 20°C, e delle “notti super tropicali”, con minime superiori ai 25°C. Il fenomeno interessa ormai gran parte del Paese e riduce il recupero fisico dal caldo diurno. In alcune zone della costa romagnola sono state registrate minime vicine ai 25°C con umidità intorno al 95%.

A rendere la situazione ancora più delicata sono le temperature del Mediterraneo: in alcune aree il mare ha superato i 30°C, con anomalie fino a 8°C rispetto alla media. L’acqua molto calda accumula energia e umidità, contribuendo alle notti afose e aumentando il rischio di temporali violenti, nubifragi e grandinate quando arriveranno correnti più fredde.

Una possibile svolta meteorologica è attesa tra il 17 e il 18 agosto, quando l’anticiclone africano potrebbe indebolirsi lasciando spazio a correnti più fresche e instabili. Tuttavia, le previsioni restano ancora incerte e l’effettiva intensità del cambiamento dovrà essere confermata nei prossimi giorni.

Nel frattempo, per Ferragosto, gli esperti consigliano di evitare le ore più calde, idratarsi frequentemente e utilizzare l’aria condizionata anche nelle località di mare.