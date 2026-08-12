Prende il bancomat, viene accoltellato mentre scappa: arrestato il proprietario di casa

Ieri sera a Pescara, in una palazzina di via Aterno, un uomo di 36 anni è stato colpito con diversi fendenti di coltello dal padrone di casa di 66 anni e, nel tentativo di fuggire, si è calato dal balcone precipitando nel cortile. L’allarme è scattato intorno alle 21 con il ritrovamento del giovane a terra, inizialmente senza documenti. Soccorso dal 118 e trasportato d’urgenza in ospedale, è ricoverato in rianimazione in condizioni gravissime: ha riportato trauma cranico e trauma del bacino a causa della caduta, oltre ad altre lesioni.

Le coltellate non lo avrebbero raggiunto in punti vitali; la prognosi resta riservata. Le indagini della polizia (Volante, Mobile e scientifica), coordinate dai dirigenti Varrasso e Monterisi e dalla Procura, hanno ricostruito i fatti. Il 66enne, rientrando a casa, avrebbe sorpreso il 36enne – un conoscente di famiglia – che si era impossessato “con abuso di familiarità” della carta bancomat della moglie e l’aveva usata per alcuni acquisti.

Tra i due, entrambi già noti alle forze dell’ordine, sarebbe scoppiato un acceso diverbio degenerato in aggressione: il padrone di casa avrebbe preso un coltello e colpito più volte l’altro. Il ferito, nel tentativo di sottrarsi, ha cercato di calarsi dal balcone ma è precipitato. Nel corso della notte il 66enne è stato arrestato in flagranza e trasferito nel carcere di Pescara a disposizione dell’autorità giudiziaria.