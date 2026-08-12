Cagliari, inseguimento con la pantera dei carabinieri: speronata, chi beccano sull'auto pirata

I Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant'Elena (Ca) insieme ai colleghi di Sinnai, Monserrato e Selargius hanno arrestato due uomini ritenuti responsabili di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione di un'auto. L'operazione è scattata lungo la Statale 554, nel territorio comunale di Monserrato quando i militari, che stavano eseguendo ricerche mirate dopo il furto di un'auto consumato nella notte all'interno di un'officina della Provincia, hanno intercettato la macchina con a bordo due uomini.

Non appena il conducente si è reso conto della presenza dei militari, ha accelerato bruscamente nel tentativo di aprirsi un varco: una manovra azzardata che è terminata con la collisione contro la pattuglia, posizionata per ostruire la via di fuga. Nonostante l'impatto, che ha causato danni alle macchine e ferite di lieve entità a un carabiniere, poi medicato in pronto soccorso, i militari sono riusciti a immobilizzare i due occupanti e a metterli in sicurezza.

L'auto recuperata è stata restituita al legittimo proprietario. I due, un 51enne e un 30enne, entrambi del cagliaritano, disoccupati e già noti alle Forze di Polizia, sono stati portati in Caserma a Quartu Sant'Elena per l'espletamento delle formalità burocratiche e dichiarati in arresto e posti ai domiciliari su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo.