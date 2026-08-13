Torino, la frase da brividi dopo averli investiti: per Campagna si mette malissimo

Resta agli arresti domiciliari Giuseppe Campagna, 73 anni, accusato di tentato omicidio per aver investito quattro ciclisti a Lanzo Torinese dopo un diverbio stradale. Il provvedimento è stato convalidato dalla gip del tribunale di Ivrea, Lucrezia Natta, che ha disposto per l’uomo anche il braccialetto elettronico.

Secondo la giudice, l’accaduto non sarebbe riconducibile a una semplice manovra imprudente. A pesare sulla valutazione c’è anche la frase "vi ammazzo tutti", pronunciata dall’automobilista dopo il doppio investimento. La procura sostiene inoltre che Campagna avrebbe tentato di colpire nuovamente il gruppo di ciclisti facendo retromarcia, prima di urtare un trattore e infine presentarsi spontaneamente dai carabinieri.

La difesa offre però una ricostruzione completamente diversa. Campagna sostiene di non aver avuto alcuna intenzione di investire i ciclisti e di aver vissuto la situazione come se l’auto procedesse da sola, senza riuscire a controllarla. Gli avvocati Tommaso Servetto e Paolo Pavarini hanno annunciato una consulenza psichiatrica per verificare le condizioni dell’uomo e chiarire quanto accaduto. I test hanno escluso l’assunzione di alcol o altre sostanze.

La gip ha inoltre evidenziato due precedenti episodi di aggressività, risalenti al 2013 e al 2022, nei quali Campagna avrebbe avuto violenti litigi con altre persone. Circostanze che saranno ora approfondite dalla procura nell’ambito delle indagini.