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Tra 48 ore meteo stravolto: ecco dove arrivano tempeste e freddo

venerdì 14 agosto 2026
Fulmini

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L’Italia si prepara a un rapido cambio di scenario meteorologico: dopo gli ultimi giorni caratterizzati dal caldo intenso, da domenica 16 agosto è atteso un progressivo peggioramento, destinato a interessare gran parte della Penisola.

Sabato 15 agosto, giorno di Ferragosto, il tempo resterà stabile su gran parte del Paese, anche se nel pomeriggio compariranno i primi rovesci al Centro e in Sardegna. Le temperature rimarranno elevate, con punte di 38-39 gradi nelle zone interne di Sardegna, Toscana, Lazio e Nord Campania. Al Nord sono previsti valori fino a 36-37 gradi nelle pianure del Veneto.

Il cambiamento sarà più evidente da domenica 16, quando piogge e temporali inizieranno a risalire la Penisola. Al Nord i fenomeni aumenteranno nel corso della giornata e potranno risultare particolarmente intensi in Trentino-Alto Adige.

La giornata più critica è prevista per lunedì 17, con temporali diffusi soprattutto su Lombardia, Triveneto e Liguria. Al Centro il maltempo interesserà in particolare Toscana, Umbria e alto Lazio, mentre al Sud aumenterà progressivamente l’instabilità.

Martedì 18 sono ancora attesi rovesci e temporali, localmente abbondanti, soprattutto su Emilia-Romagna e Centro-Sud. Un primo miglioramento è previsto da mercoledì 19, quando i fenomeni tenderanno ad attenuarsi, lasciando spazio soltanto a temporali isolati.

Il passaggio segnerà quindi la fine della fase di caldo intenso e l’avvio di una settimana decisamente più instabile.

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