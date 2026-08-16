Clamoroso furto al museo regionale: rubate le opere di Antonello da Messina

Un furto di grande valore ha sconvolto il Museo Regionale “Accascina” di Messina nel giorno di Ferragosto. Intorno alle 19.30, mentre la città era impegnata nei festeggiamenti della Vara o si trovava fuori città per le vacanze, una banda di ladri è riuscita a entrare nel museo e a eludere i sistemi di sicurezza.

I malviventi hanno sottratto quattro tavole appartenenti a due importanti opere di Antonello da Messina. Dal celebre Polittico di San Gregorio, una delle opere più significative del Quattrocento, sono state portate via tre delle cinque tavole che lo compongono. I ladri non sono invece riusciti a prendere le due tavole laterali raffiguranti i santi vescovi.

Dalla teca blindata è stata inoltre sottratta la Tavoletta Bifronte, raffigurante sul recto la Madonna con il Bambino e un Francescano orante e, sul verso, il Cristo in pietà. L’opera era stata acquistata da Christie’s London, una delle più importanti case d’aste internazionali. Dopo la scoperta del furto sono intervenute la Polizia e la Polizia scientifica, impegnate nei rilievi e nella ricostruzione della dinamica dell’intrusione. Sono in corso le indagini per identificare i responsabili e recuperare le opere, il cui valore storico e artistico è considerato eccezionale. La direzione del museo ha informato gli organi regionali e disposto la chiusura del MuMe al pubblico domenica 16 agosto, per consentire lo svolgimento degli accertamenti.