Libero logo
Ceuta
Ranucci-Lavitola
Calciomercato

Il barcone dei migranti travolge una ragazza di 18 anni: dramma in Sardegna

lunedì 17 agosto 2026
Il barcone dei migranti travolge una ragazza di 18 anni: dramma in Sardegna

1' di lettura

Una turista di 18 anni è stata trasportata in gravi condizioni con l’elisoccorso all’ospedale Brotzu di Cagliari dopo essere stata travolta da un barchino di migranti nelle acque di Tuerredda, sulla costa sud-occidentale della Sardegna, nel comune di Teulada.L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di domenica 16 agosto. La giovane si trovava in acqua su un sup davanti alla spiaggia quando è stata colpita dall’imbarcazione, a bordo della quale viaggiavano 14 migranti provenienti dal Nord Africa.

Secondo le prime ricostruzioni, ha riportato diverse fratture (tra cui al braccio) e un principio di annegamento. Un bagnino l’ha raggiunta e portata a riva. Sulla spiaggia è poi atterrato l’elicottero dell’Areus, che ha effettuato il trasferimento in codice rosso all’ospedale del capoluogo sardo. I 14 occupanti del barchino sono stati intercettati poco dopo dai carabinieri, che hanno avviato le procedure di identificazione.

Sul posto è intervenuta anche una volante del Commissariato di polizia di Carbonia. L’incidente si colloca in un tratto di costa frequentato da turisti e già teatro, in passato, di sbarchi di migranti. Le autorità stanno accertando la dinamica precisa dell’impatto.

tag
migranti
sardegna

Cori e cartelli Ceuta, decine di persone in protesta: "Viva la Spagna, vogliamo asilo"

Scontri con le forze di sicurezza Ceuta: cariche con lacrimogeni per disperdere i migranti al confine

Immigrazione Chi è la somala che Berlino vuole rimandarci

ti potrebbero interessare

Voi vi fidate delle previsioni meteo?

Voi vi fidate delle previsioni meteo?

Bufera sul meteo, Giuliacci risponde agli insulti: "Sarete denunciati"

Bufera sul meteo, Giuliacci risponde agli insulti: "Sarete denunciati"

Palermo, sorprende i ladri e li sgrida: viene ammazzato

Palermo, sorprende i ladri e li sgrida: viene ammazzato

Mondragone, il nuovo video della maxi-rissa in spiaggia: cos'è successo con l'ombrellone

Mondragone, il nuovo video della maxi-rissa in spiaggia: cos'è successo con l'ombrellone